Twentse jeugdzorgorganisatie uit zwaar weer

Jeugdzorgorganisatie Jarabee heeft haar voorschot van veertien Twentse gemeenten terugbetaald. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Hengelo.

Jarabee kwam in 2023 in de schulden terecht. Er bestond “een acuut risico voor de continuïteit van zorg aan Twentse jeugdigen vanwege financiële problemen”, aldus de gemeente. Daardoor werd de aanbieder onder verscherpt toezicht geplaatst van de Jeugdautoriteit en de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente/Samen14 (OZJT). In dit Twentse samenwerkingsverband kopen veertien gemeenten gezamenlijk de jeugdzorg in.

Voorschot

In mei 2023 gaven de Twentse gemeenten een voorschot van 1,6 miljoen euro op de nog te leveren zorg. Vorig jaar zomer was de financiële positie van Jarabee nog onvoldoende om het voorschot in januari 2025 te verrekenen. De terugbetaling werd daarom uitgesteld naar januari 2026.

1Twente meldt dat de jeugdzorgorganisatie in de bureaucratie heeft gesnoeid, de declarabiliteit heeft verhoogd en de bedrijfsvoering heeft verbeterd. “We zijn blij te kunnen melden dat de liquiditeitspositie van Jarabee zich in 2024 en in de eerste helft van 2025 in positieve zin boven de verwachtingen heeft ontwikkeld”, schrijft de gemeente Hengelo.

Intensieve monitoring

Inmiddels heeft de verrekening plaatsgevonden. “Met de verrekening van de bevoorschotting en de huidige herstelde financiële positie van Jarabee is de intensieve monitoring door de Jeugdautoriteit en OZJT niet langer nodig.” Daarmee valt Jarabee weer onder het reguliere toezicht.