Ggz-aanbieders konden vanaf 1 januari 2025 niet declareren. Dat lijkt heel abrupt, maar eigenlijk kon iedereen dat al maanden zien aankomen. Waarom is er dan niet tijdig iets geregeld? Wat blijkt: vooral de kleine ggz-aanbieder kan hierdoor in de problemen raken. Is er te weinig oog geweest voor hun situatie?