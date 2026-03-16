Thema: Personeel
Poll | Grensoverschrijdend gedrag in de zorg moet sneller en harder afgestraft worden

In de afgelopen week wijdde Zorgvisie twee artikelen aan schadelijke werkculturen. Al eerder wees onderzoek uit dat grensoverschrijdend gedrag in de zorg schering en inslag is. Is het tijd voor een zero tolerance-beleid? Laat weten wat u ervan vindt in de Zorgvisie-poll van deze week.

In het MUMC+ bleek wantrouwen en sociale onveiligheid te heersen. Fouten worden niet aangekaart uit angst voor repercussies. Het bestuur en de leidinggevenden handelen niet of juist te rigoureus. Besluitvorming is traag, onduidelijk of niet definitief. Bestuursvoorzitter Helen Mertens trok zich dit aan: “Ik voel me verantwoordelijk voor veilige patiëntenzorg en voor een veilige werkomgeving. Daar doe ik alles aan.”

Honderden kilometers verderop in Oslo, op International Forum on Quality & Safety in Healthcare, liet chirurg Maarten Lijkwan de congresgangers alle hoeken en grenzen van de zaal zien. Met echte citaten uit echte Nederlandse ziekenhuizen brengt hij het debat over grensoverschrijdend gedrag op gang. Ook toont hij resultaten van een verbeterprogramma tegen grensoverschrijdend gedrag in het Albert Schweitzer ziekenhuis, waar Lijkwan werkt.

