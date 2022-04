Positief resultaat zorgverzekeraar VGZ

Ondanks de vele onzekerheden door de coronacrisis, heeft Coöperatie VGZ vorig jaar een positief resultaat behaald van 66 miljoen euro. Dat is ongeveer een half procent van de 12,4 miljard euro die de zorgverzekeraar heeft uitgekeerd aan de leden. Dit resultaat is vergelijkbaar met vorig jaar.

Directielid Kees Hamster: “Het resultaat is grotendeels bepaald door het goede beleggingsresultaat. Ons eigen vermogen en de resultaten uit onze kernactiviteiten zijn robuust. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde daalden met 1,5 procent en bedragen per verzekerde 2.931 euro (in 2020: 2.976 euro).

VGZ had eind 2021 een eigen vermogen van 2,6 miljard euro en een solvabiliteitsratio van 136 procent: ruim voldoende. Het bedrijf streeft naar een solvabiliteit tussen de 125 en 145 procent. Het ledental groeide, onder meer door overname van de zorgverzekeringportefeuilles voor de merken National Academic, Promovendum en Besured: in totaal 192.000 leden.

De autonome groei was ongeveer hetzelfde: 174.000 leden. Daarmee komt VGZ uit op 4,25 miljoen leden.