Pouw-Verweij: Goed nieuws dat wachtlijsten verpleeghuizen slinken

De wachtlijst voor verpleeghuiszorg is in een jaar tijd fors afgenomen, wat haaks staat op de demografische verwachtingen. En dat is goed nieuws, laat staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (Langdurige Zorg) weten in een Kamerbrief.

© frittipix / Stock.adobe.com

Pouw-Verweij haalt aan dat de wachtlijst voor verpleegzorg is geslonken van 20.563 mensen in september 2024 naar 18.211 in september 2025. Daarvan waren 332 urgent wachtenden.

Minder vraag

“Deze cijfers illustreren de signalen uit het veld dat er sprake is van minder vraag naar zorg dan op basis van de demografische trend verwacht had mogen worden”, schrijft de staatssecretaris. “Uiteraard is het zo dat als een cliënt (urgent) een plek nodig heeft, hij/zij deze zo snel mogelijk moet krijgen.”

Gevraagd naar een mogelijk signaal dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) minder indicaties geeft voor het verpleeghuis, zegt ze niet te herkennen. Uit cijfers van het CIZ zou dat ook blijken. In het tweede kwartaal van 2025 was 9 procent van de aanvragen negatief. In het derde kwartaal van 2024 was dat juist hoger, namelijk 9,3 procent.

Verder daalt het aantal aanvragen bij het CIZ. In de eerste helft van 2025 lag het totale aantal aanvragen 5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar en het is bijna 9 procent lager vergeleken met 2023.

Geen kunstmatig gecreëerde leegstand

Hoe groot de leegstand is, kan Pouw-Verweij niet zeggen. Zij benadrukt wel dat er geen sprake is van kunstmatig gecreëerde leegstand. “We hebben te maken met verminderde vraag naar ouderenzorg waarvan de oorzaak wordt onderzocht.” Gevraagd naar de mogelijke financiële tekorten bij zorginstellingen, verwijst ze naar het onderzoek dat het RIVM doet.

“Uit dit onderzoek zal onder andere moeten blijken in welke mate sprake is van verminderde vraag en (zo ja) of deze een structureel karakter heeft. Indien sprake is van incidentele vraaguitval is de beleidsreactie uiteraard anders dan indien sprake is van structurele vraaguitval.”

Financiele gevolgen

Meerdere zorginstellingen trokken afgelopen maanden aan de bel dat er steeds meer leegstand ontstaat in de verpleeghuizen, terwijl de sector zich juist klaarmaakte voor groei. Actiz-voorzitter Anneke Westerlaken riep zorgkantoren al op om de organisaties die hier verliezen door lijden ruggensteun te bieden tijdens een overbruggingsperiode.

Zorgkantoren lieten weten mee te willen denken over alternatieve invullingen van de lege kamers, maar wezen er ook op dat het financieren van lege bedden niet mogelijk is.