Prehabilitatie wordt vast onderdeel bij buikoperatie in Treant ziekenhuis

Door prehabilitatie zou een patiënt fitter een operatie ingaan en er beter uitkomen. Treant begon vorig jaar mei een proef om dat te toetsen bij darmkankerpatiënten die een buikoperatie krijgen.

Trainen

Voordat patiënten dit traject ingaan, worden ze eerst getest op hun fitheid. Is die niet voldoende, dan wordt hen sterk aangeraden om extra te gaan trainen. Deze training bestaat uit drie intensieve trainingen per week, onder begeleiding van een fysiotherapeut in de buurt. De rest van de week moet de patiënt zelf een uur per dag (matig) intensief bewegen. Naast trainen, kan het zijn dat de patiënt ook begeleiding krijgt op het gebied van gezonde voeding, stoppen met roken, voldoende ijzergehalte in het bloed en ondersteuning van maatschappelijk werk. Dit hele traject duurt ongeveer vier weken. Daarna is de operatie.

Uitbreiding

De uitkomsten van de proef zijn positief en daarom maakt Treant dit een vast onderdeel van de zorg voor darmkankerpatiënten die een buikoperatie ondergaan. Omdat het werkt voor darmkankerpatiënten gaat Treant onderzoeken of deze werkwijze ook kan worden toegepast bij andere patiënten die geopereerd worden.

Bekostiging

Het prehabiliatieprogramma was eerst een proef voor een jaar en wordt nu dus als regulier zorgtraject aangeboden bij Treant. Net als in de pilotperiode bekostigt Treant dit zelf, want zorgverzekeraars hebben prehabilitatie niet opgenomen in de basisverzekering.