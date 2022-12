Pricewise: aanvullende verzekering verliest populariteit

Volgens Pricewise sloot 65 procent van de aanvullend verzekerde Nederlanders minstens één aanvullende verzekering af uit voorzorg. Van deze groep heeft 76 procent (nog) niets gebruikt. In totaal gebruikte 61 procent van de aanvullend verzekerden voor minstens één aanvullende zorgverzekering nog niets.

Verzekering uit voorzorg

De helft van de mensen met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie sloot deze verzekering af uit voorzorg. Ook voor tandarts (36 procent), brillen en lenzen (25 procent), medische hulp in het buitenland (77 procent) en alternatieve geneeswijzen (68 procent) kiest men vaak ‘omdat het fijn is om deze verzekering te hebben’. In totaal koos bijna driekwart van de respondenten (74 procent) voor een aanvullende verzekering.

Minder financiële ruimte

Uit een analyse van Pricewise blijkt dat dat komende jaren anders zal zijn: de aanvullende verzekering wordt minder afgesloten dan afgelopen jaren. Louise van Wijk, zorgspecialist bij Pricewise vertelt: “Dit is eigenlijk een trend die al twee jaar geleden begon. De vaste lasten worden steeds hoger, waardoor er minder financiële ruimte is om je uit voorzorg te verzekeren. Het is wel belangrijk dat je niet bezuinigt op het verzekeren van aanvullende zorg die echt nodig is.”