Prijs voor onderzoek naar interprofessioneel samenwerken

Het ZonMw-project van psycholoog Natasja Looman en haar team over interprofessioneel opleiden is bekroond met een ZonMw Parel. Zij maakten de onderzoeksresultaten laagdrempelig toegankelijk. “Daarmee realiseerden ze enorme impact”, aldus de jury. Zowel voor het bevorderen van interprofessionele samenwerking in de praktijk als voor de specialistenopleidingen.

De Parel werd door ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis uitgereikt tijdens de kick-off-bijeenkomst van het nieuwe kaderprogramma Passende Zorg op 26 juni in het Akoesticum in Ede. Het project werd daar uitgelicht als een van de voorbeelden van werken aan passende zorg.

Voor goede patiëntenzorg is het noodzakelijk dat artsen in de eerste en tweede lijn effectief samenwerken. Looman en haar team deden in het project ‘Learning collaboration between primary and secondary care trainees: how to benefit optimally from primary care trainee hospital placements? A design based research project’ onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren.

Op basis daarvan ontwikkelden zij praktisch toepasbare producten om interprofessionele samenwerking te stimuleren, waaronder een videoreeks over machtsdynamieken en een werkboek dat is uitgegeven door de Federatie Medisch Specialisten.