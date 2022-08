Prik- en testlocaties weer dicht vanwege verwachte hitte

Vanwege de verwachte hitte sluiten in de komende dagen meerdere locaties waar mensen zich kunnen laten testen op of vaccineren tegen het coronavirus. Dat gebeurde half juli ook.

De prikstraat in de Brabanthallen in Den Bosch is woensdag in de middag en donderdag de hele dag dicht. De warmte in het gebouw is niet goed genoeg te regelen, aldus de GGD Hart voor Brabant. Mensen die een vaccinatie-afspraak hadden, worden gebeld voor een nieuwe afspraak, op een andere plek of een andere dag.

In Purmerend kunnen mensen zich woensdag en donderdag alleen ’s ochtends laten testen. Om 12.00 uur sluit de testlocatie. “De warmte heeft namelijk een negatieve invloed op de werkomstandigheden van onze medewerkers die in beschermende kleding moeten werken”, legt de GGD Zaanstreek-Waterland uit. Mensen kunnen zich in Koog aan de Zaan wel laten testen. (ANP)