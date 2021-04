Prikpauze verlengd: vrijdag nog geen AstraZeneca bij GGD

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog geen besluit genomen over hervatting van de inentingen met het AstraZeneca-vaccin. Het ministerie wacht op een spoedadvies van de Gezondheidsraad, dat waarschijnlijk donderdagavond komt. Het is dan te laat om nog contact op te nemen met alle mensen die vrijdag bij een priklocatie worden verwacht, aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Die heeft daarom nu alvast besloten ook vrijdag niet te vaccineren met AstraZeneca.

Het ministerie besloot vrijdag om het vaccin voorlopig niet toe te dienen aan mensen die jonger zijn dan 60. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland besloot vervolgens om alle overgebleven afspraken van 60-plussers ook af te zeggen, om verspilling te voorkomen. De GGD’en geven het vaccin aan mensen die in de langdurige zorg werken.

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), concludeerde woensdag dat er waarschijnlijk een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). De waakhond zegt wel dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, en dat de kans om te overlijden aan het coronavirus groter is dan de kans om te overlijden aan de bijwerking. De GGD’en dienen ook het vaccin van Pfizer en BioNTech toe. Die vaccinaties gaan gewoon door.

Huisartsen vaccineren ook met AstraZeneca. Zij geven het vaccin onder meer aan mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas. Daarnaast gaan ze op bezoek bij niet-mobiele mensen die zelfstandig wonen, om ze thuis te vaccineren. Deze mensen konden eerder niet naar een vaccinatielocatie komen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ALS of de ziekte van Duchenne. Alle prikafspraken van mensen die jonger dan 60 zijn, zijn voorlopig afgezegd. Het is niet bekend hoeveel vaccinaties van 60-plussers nog doorgaan. (ANP)