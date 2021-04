Prikproblemen AstraZeneca hebben ‘grote impact’ op huisartsen

“Het besluit is weliswaar niet aan ons, maar deze pauze was wat ons betreft de laatste. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor de huisartsenpraktijken is nu tot het uiterste opgerekt, de huisartsen worden overspoeld met vragen over vaccins en vaccinatie en dat moet snel normaliseren”, stelt LHV-bestuurslid Carin Littooij, zelf ook huisarts.

Huisartsen dienen het coronavaccin van AstraZeneca onder meer toe aan mensen met het syndroom van Down en aan mensen met morbide obesitas. Ook geven ze het vaccin aan mensen die thuis wonen en niet mobiel zijn, dus die niet in staat zijn zelf naar een vaccinatielocatie te gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen met ALS of de ziekte van Duchenne zijn. Aanvankelijk kregen alle mensen met deze aandoeningen het AstraZeneca-vaccin, maar sinds kort mogen de huisartsen alleen de 60-plussers in deze groepen inenten.

Huisartsen geven het coronavaccin van AstraZeneca ook aan 63- en 64-jarigen. Dit gaat gewoon door. Ze kunnen ook niet-mobiele thuiswonende ouderen blijven prikken. Als er aan het eind van een dag vaccin overblijft, mogen huisartsen die restanten toedienen aan medewerkers van hun praktijk die 65 of ouder zijn. (ANP)