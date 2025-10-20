Skipr

Ziekenhuiszorg
Prinses Máxima Centrum openbaart plannen voor uitbreiding

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht wil het ziekenhuis uitbreiden met een nieuw gebouw op het eigen terrein. Met de uitbreiding moet het centrum meer ruimte krijgen voor onderzoek, behandelingen en ondersteunende zorgfuncties.

Het plan, dat openbaar in te zien is, voorziet in een nieuw bouwdeel van zeven verdiepingen op de binnenplaats tussen het onderzoeksgebouw, het parkeergebouw en de noordelijke ziekenhuisvleugel. Het gaat om een uitbreiding van ongeveer vijfduizend vierkante meter, bestemd voor kantoren, laboratoria, technische ruimtes, ouder-kindkamers en zorgvoorzieningen zoals radiologie, een apotheek en behandelkamers. De bestaande stikstoftank wordt verplaatst naar de noordzijde van het terrein, naast het parkeergebouw.

Bouwenvelop

Voor de realisatie van het project is een zogeheten bouwenvelop opgesteld. Daarin staan de ruimtelijke en technische uitgangspunten waaraan het ontwerp moet voldoen. Het college van B&W moet deze bouwenvelop nog goedkeuren voordat het Prinses Máxima Centrum verder kan met de uitwerking van het ontwerp en de vergunningsaanvraag.

Doorkijkjes

Volgens de plannen moet de uitbreiding goed aansluiten op het bestaande gebouw en de groene omgeving. Er komen doorkijkjes en een binnentuin, en bij het ontwerp wordt gebruikgemaakt van natuurlijke materialen. Het verlies aan groen wordt gecompenseerd met een groen dak van minimaal 200 vierkante meter, nestkasten en mogelijk extra bomen.

Parkeren

De extra vraag naar parkeerplaatsen wordt binnen de bestaande capaciteit van het Utrecht Science Park opgelost. Verder gelden eisen op het gebied van duurzaamheid en leefkwaliteit. Zo moet het nieuwe gebouw een gezond binnenklimaat krijgen, met aandacht voor geluid, luchtkwaliteit en hittestress. Ook wordt ingezet op circulair bouwen, energiezuinigheid en het gebruik van duurzame materialen.

