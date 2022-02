Privaat fonds gaat zich richten op mentale gezondheid jongeren

Fonds 21 geeft per 1 februari 2022 prioriteit aan projecten die zich richten op de aanpak van psychische gezondheid van jongeren. Hoewel mentale gezondheidszorg een publieke taak is, vindt Fonds 21 het noodzakelijk om binnen dit domein in actie te komen. Daarmee wil het fonds knelpunten zichtbaar maken en een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van het mentale welzijn van jongeren.

Fonds 21 geeft in totaal jaarlijks 11 miljoen aan projecten op de thema’s kunst & cultuur, jongeren & maatschappij en kunst & educatie. De nieuwe programmalijn jongeren & psychische gezondheid valt onder het middelste thema. Het geld van Fonds 21 is rendement van beleggingsfonds SNS REAAL.

Coronacrisis

De interesse voor psychische gezondheid van jongeren ontstond door de coronacrisis. In 2021 startte het fonds aanvankelijk een tijdelijke stimulering voor mentale gezondheid van jongeren. De aanhoudende coronacrisis en de gevolgen die deze crisis heeft voor de mentale gezondheid van jongeren is voor het fonds aanleiding om structureel te willen investeren in mentale gezondheid van jongeren.

Projecten

Het fonds wil ver blijven van projecten die horen bij de taak van publieke organisaties en zorginstellingen. Daarom zoeken ze projecten die die wel bijdrage aan de mentale gezondheid van jongeren, maar niet de taak zijn zorgorganisaties. Voorwaarden voor deze projecten zijn te vinden op de website van het fonds. Een voorbeeld is een project met ervaringsdeskundigen die psychische problemen bespreekbaar maken met jongeren of educatief theater over eenzaamheid.

Nood breekt wet

Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21: “Als privaat fonds kijken we altijd kritisch naar waar onze rol ophoudt en de publieke taak begint. Maar nood breekt wet en de nijpende situatie rondom het mentale welzijn van jongeren vraagt om actie. Met het programma Jongeren & Psychische Gezondheid willen we een signaal afgeven door prioriteit te geven aan het ondersteunen van projecten die zich richten op de aanpak ervan.”