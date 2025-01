Privacy-waakhond AP kraakt wet voor grensoverschrijdende uitwisseling van zorgdata

Digitale uitwisseling van medische gegevens met het buitenland verloopt moeizaam. De op handen zijnde EHDS (European Health Data Space) heeft onder meer als doel dat te verbeteren. Alle Europese lidstaten zijn straks verplicht te zorgen voor databeschikbaarheid. Nederland wil dat regelen door een contactpunt op te zetten dat functioneert als communicatiepoort naar het buitenland. Via die poort moet onder meer de patiëntsamenvatting worden gedeeld, waarin gegevens staan als diagnoses, medicatiegebruik, allergieën en recente behandelingen van een patiënt.

Eisen onduidelijk

De AP heeft bezwaar tegen het wetsvoorstel dat de grondslagen en de wettelijke taak van het Nationaal Contactpunt voor eHealth Nederland (NCPeH-NL) moet regelen. “Het is onduidelijk met welke derde partijen NCPeH-NL gegevens mag uitwisselen”, schrijft AP. “Ook mist een duidelijke beschrijving van de eisen waar die derde partijen aan moeten voldoen.”

Opvragen uit buitenland

Bovendien stelt de AP dat in de wet zelf moet staan dat het contactpunt controleert of patiënten toestemming hebben gegeven voor het delen van hun medische gegevens. Dat staat nu alleen in de toelichting. Een ander bezwaar is onduidelijkheid over de vraag of zorgverleners gegevens van hun patiënt mogen opvragen bij zorgverleners uit een ander Europees land. “Dit moet duidelijk worden gemaakt”, schrijft de privacy-waakhond.

De AP heeft de bezwaren op 17 december 2024 per brief kenbaar gemaakt aan minister Fleur Agema, op 30 december werden de conclusies gepubliceerd op de eigen website.