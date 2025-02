Zorgprofessionals vertrekken steeds vaker vanwege privésituatie

Voor medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties is de privésituatie steeds een belangrijkere reden om de organisatie te verlaten. Het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden blijft de belangrijkste reden van vertrek van zorgprofessionals. Opvallend is dat de werkdruk minder vaak een vertrekreden was in 2024 dan een jaar eerder.

Foto: andresr/Getty Images/iStock

Dat blijkt uit het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus. Het onderzoek is in 2024 uitgevoerd onder ruim 17 duizend respondenten, medewerkers van 205 zorg- en welzijnsorganisaties. De cijfers gaan over de medewerkers die een organisatie op eigen verzoek hebben verlaten.

Vertrekreden

Het onderzoek geeft een top vijf van vertrekredenen van zorgprofessionals bij een organisatie. Het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden is met 25,5 procent de belangrijkste reden voor vertrek. De invloed van de privésituatie op vertrek heeft de grootste stijging gemaakt, van 21,4 procent in 2023 naar 23,7 procent in 2024. Het gaat daarbij vooral over verhuizing, een te lange reistijd en een gewenste carrièreswitch. Ook zijn professionals vaker dan in 2023 mantelzorger of ziek geworden, waardoor zij hun werkzaamheden niet meer konden uitvoeren.

Vertrekken vanwege de inhoud van het werk staat met een lichte stijging van 0,5 procent (20,0 procent) op de derde plek. Gevolgd door planning en tijd (20 procent) en werkdruk (17,9 procent). Werkdruk is in 2024 minder vaak een vertrekreden dan een jaar eerder, net als planning en tijd.

Verschil per branche

Kijkend naar de vertrekredenen per branche is het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden de belangrijkste reden voor vertrek binnen de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen. Privésituatie als vertrekreden geldt vooral voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Bij de gehandicaptenzorg en overige branches staat de werkinhoud bovenaan als het gaat om de reden voor vertrek.

Leeftijd

Verdeeld naar leeftijd, is het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden voor de jongste groep professionals de belangrijkste vertrekreden, al is dit ten opzichte van 2023 licht afgenomen. Daarentegen zijn voor de oudste groep ontwikkelmogelijkheden minder belangrijk en vormt de werkdruk juist de belangrijkste reden om te vertrekken.

De professionals tussen de 35 en 54 jaar hechten de meeste waarde aan de inhoud van het werk, meer ook dan in 2023, en is daarmee ook relatief vaker een vertrekreden dan voor jongere of oudere professional.

Uitstroom

Om meer inzicht te krijgen in het personeelsverloop is het ook belangrijk om te volgen waar medewerkers naartoe gaan. Van de uitstromers blijft 49 procent wel in dezelfde branche werken. 36 procent verlaat de branche en 15 procent verlaat de zorg- en welzijnssector. Daarvan wil 65 procent wel ooit weer gaan werken in deze sector.