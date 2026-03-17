Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Proef met darmkankeroperatie als dagbehandeling in het OLVG

Ee deel van de patiënten kan bij het OVLG in Amsterdam na het verwijderen van een tumor aan dikke darm dezelfde dag nog naar huis.

Dat meldt het ziekenhuis op zijn website. Gemiddeld blijven patiënten na het verwijderen van een tumor aan dikke darm 2 tot 6 dagen in het ziekenhuis, dat kan dus worden teruggebracht naar een dag.

Robotchirurgie

Robotchirurgie waardoor de operatie nauwkeuriger kan verlopen, is een van de redenen dat het zoveel sneller gaat. Maar minstens even belangrijk is ‘snel-herstel’-programma van het ziekenhuis, waarbij patiënten voor en na de operatie intensief begeleid worden om hun herstel te versnellen. Zo krijgen ze begeleiding bij het stoppen met drinken, roken en om meer te bewegen.

Niet alle patiënten komen in aanmerking voor de dagbehandeling. Het ziekenhuis denkt op dat ongeveer 40 procent van de darmkankerpatiënten dezelfde dag naar huis kan. De proef duurt tot deze zomer. Als hij succesvol is, wordt de dagbehandeling mogelijk een standaard optie.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Reader Interactions

Reacties