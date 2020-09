‘Proefpersoon AstraZeneca kreeg ontsteking aan ruggenmerg’

Interessant voor u

Aantal coronabesmettingen stijgt met ruim 1100

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is het afgelopen etmaal met 1140 gestegen. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge in een vragensessie op YouTube. "Dat is natuurlijk wel heel veel hoger dan gisteren en eergisteren. Eigenlijk is dat het hoogste sinds een aantal maanden. Dus het gaat niet de goede kant op, er is wel reden voor zorg, met name in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam", aldus De Jonge.