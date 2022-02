Protest tegen fossiele investeringen van pensioenfonds PFZW

Maatschappelijke organisaties protesteren vier dagen lang voor de deur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) tegen investeringen in fossiele brandstoffen. Vrijwilligers van onder meer Amnesty International, Cordaid, Fossielvrij NL, Greenpeace, Extinction Rebellion, Milieudefensie en Oxfam Novib lossen elkaar af in een ‘protestestafette’ met spandoeken tegen fossiele beleggingen. Ook deelnemers in het pensioenfonds sluiten aan.

PFZW is het op een na grootste pensioenfonds in Nederland. Het grootste fonds, ABP, maakte vorig jaar bekend te stoppen met investeringen in de fossiele industrie. De maatschappelijke organisaties vinden dat het tijd wordt dat PFZW dit voorbeeld volgt. Volgens de in 2021 gepubliceerde Eerlijke Geldwijzer investeert het fonds 83 procent van de energiebeleggingen in fossiele energie, meer dan vier keer zoveel als de beleggingen in duurzame energie.

Invloed

Voorzitter van PFWZ Joanne Kellermann zei in oktober vorig jaar de druk te voelen om fossielvrij te beleggen. Het fonds verminderde in elk geval de CO2-uitstoot “drastisch”, maar stapte nog niet af van de investeringen in fossiele brandstoffen. Een woordvoerster van het PFWZ herhaalde dit dinsdag nogmaals. Het fonds vindt het belangrijk om als aandeelhouder aan tafel te blijven zitten en daar druk uit te oefenen om te vergroenen.

Zorgmedewerkers

Gepensioneerd verpleegkundige Josee van der Veer zegt het onbegrijpelijk te vinden dat haar pensioenfonds investeert in fossiele brandstoffen. “Jaarlijks sterven miljoenen mensen aan luchtvervuiling door die industrie. Dus terwijl wij als zorgmedewerkers mensen proberen te genezen, investeert mijn pensioenfonds in mensen ziek maken? En dan heb ik het nog niet eens over de invloed van de fossiele industrie op het klimaat en mensenrechten.”

Greenpeace staat dinsdagochtend als eerste bij het hoofdkantoor van PFZW in Zeist. De milieuorganisatie trapt af met 15 tot 20 actievoerders. Later op de dag volgt Christians Climate Action. Die protesteert tot het einde van de werkdag bij het kantoor. Vrijdag wordt de estafette afgesloten door Cordaid en Extinction Rebellion.

PFZW laat weten dat het fonds al meerdere gesprekken heeft gehad met de demonstranten. “We streven hetzelfde doel na, ook wij willen opwarming van de aarde tegengaan”, vertelt de woordvoerster. “Maar onze aanpak is anders.” Ze benadrukt dat het pensioenfonds zich inzet om in 2050 klimaatneutraal te zijn. (ANP)