Protestmars in Den Haag om ‘ontmantelen’ Heerlens ziekenhuis

Zo’n duizend Limburgers worden zaterdag in Den Haag verwacht voor een grote protestmars naar de Hofvijver. Ze protesteren tegen wat zij noemen de “ontmanteling” van ziekenhuis Zuyderland in Heerlen. De actievoerders gaan in gesprek met onder anderen Frans Timmermans (PvdA-GL), Henri Bontenbal (CDA), Jimmy Dijk (SP) en een fractielid van de PVV. Demissionair minister Pia Dijkstra (D66, Medische Zorg) zou ook erbij zijn.