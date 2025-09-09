Provincie Groningen investeert 200.000 euro in huisartsenpraktijk

Met hulp van de subsidie laat huisartsenpraktijk Trompert een monumentaal pand ombouwen tot een gezondheidscentrum.

Dat laat huisarts Chris Trompert weten aan rtv Zulthe.

De provincie Groningen heeft een regeling ‘Zorg & Voorzieningen’ in het leven geroepen de voorzieningen en de zorg in de provincie te versterken, verbeteren en toekomstbestendig te maken. Initiatieven die meerdere zorgfuncties en voorzieningen samenvoegen in een gebouw kunnen zich aanmelden.

Huisartsenpraktijk

Het huidige gebouw van de praktijk van huisarts Trompert en collega huisarts Ingrit Thiele werd te klein. Ze willen nu een monumentaal pand verbouwen tot gezondheidscentrum. Trompert: “Veel huisartsen in Nederland lopen aan tegen ruimtegebrek, onvoldoende beschikbaarheid van geschikte ruimte en hoge huurprijzen. Er is daarin weinig tot geen ondersteuning vanuit de overheid en verzekeraars.”

In het nieuwe gebouw krijgt de huisartsenpraktijk twee keer zoveel ruimte. Andere disciplines, zoals een GZ psycholoog, psychotherapeut of diëtist, kunnen ook ruimtes huren. Tromp: “Ook hebben we nu vergaderruimten voor scholingen en bijeenkomsten van zorgverleners. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente Westerkwartier om te zorgen voor kortere lijnen tussen zorg en welzijn.”