Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Provincie Groningen investeert 200.000 euro in huisartsenpraktijk

,

Met hulp van de subsidie laat huisartsenpraktijk Trompert een monumentaal pand ombouwen tot een gezondheidscentrum.

Dat laat huisarts Chris Trompert weten aan rtv Zulthe.

De provincie Groningen heeft een regeling ‘Zorg & Voorzieningen’ in het leven geroepen de voorzieningen en de zorg in de provincie te versterken, verbeteren en toekomstbestendig te maken. Initiatieven die meerdere zorgfuncties en voorzieningen samenvoegen in een gebouw kunnen zich aanmelden.

Huisartsenpraktijk

Het huidige gebouw van de praktijk van huisarts Trompert en collega huisarts Ingrit Thiele werd te klein.  Ze willen nu een monumentaal pand verbouwen tot gezondheidscentrum. Trompert: “Veel huisartsen in Nederland lopen aan tegen ruimtegebrek, onvoldoende beschikbaarheid van geschikte ruimte en hoge huurprijzen. Er is daarin weinig tot geen ondersteuning vanuit de overheid en verzekeraars.”

In het nieuwe gebouw krijgt de huisartsenpraktijk twee keer zoveel ruimte. Andere disciplines, zoals een GZ psycholoog, psychotherapeut of diëtist, kunnen ook ruimtes huren. Tromp: “Ook hebben we nu vergaderruimten voor scholingen en bijeenkomsten van zorgverleners. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente Westerkwartier om te zorgen voor kortere lijnen tussen zorg en welzijn.”

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgVastgoed

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:49 Provincie Groningen investeert 200.000 euro in huisartsenpraktijk
8:16 Hulp aan illegalen toch niet strafbaar
3 sep 2025 Huisartsen staan achter AZWA
2 sep 2025 Meer veerkracht en minder zorgdruk door Positief Gezond Almere
2 sep 2025 Brabant blijft zich inzetten voor speciale poli Q-koortspatiënten

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties