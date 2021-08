Provincie Groningen verlaagt rente op lening Ommelander Ziekenhuis

De provincie Groningen is het Ommelander Ziekenhuis tegemoet gekomen met gunstigere financiële voorwaarden voor de achtergestelde lening die eerder is verstrekt. De looptijd van de lening is verlengd en de verschillende renteniveaus op de lening zijn verlaagt.

De aanpassingen zijn onderdeel van een plan om de financiële huishouding van het ziekenhuis op orde te krijgen. De achtergestelde lening van de provincie werd gebruikt om de financiële positie van het ziekenhuis te versterken en de bouw van een nieuw ziekenhuis in Scheemda te financieren.

Betrokkenheid

“Wij zijn content met de betrokkenheid die de provincie Groningen met ons ziekenhuis heeft getoond en blij dat dit ook is omgezet in concrete maatregelen”, aldus Hennie Sanders, voorzitter raad van bestuur. “Deze stap van de provincie is een belangrijke mijlpaal in het kunnen realiseren van de doelen van Ommelander op koers. Hierdoor krijgen we meer ruimte en tijd om toe te werken naar een stabiele bedrijfsvoering voor de langere termijn.”