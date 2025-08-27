Psychiater geschorst om valse medische verklaring voor eigen zoon

Een psychiater heeft een valse medische verklaring opgesteld voor zijn eigen zoon, zodat die onder een contract uit kon komen. Hij deed dat op naam van een collega, die van niets wist. Het tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft de man voor een jaar geschorst, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

Het is niet bekend bij welke instelling de man werkte. Zijn zoon had ergens een contract getekend en vreesde dat hij voor hoge kosten kwam te staan. Daarom had de psychiater in 2022 aan een collega gevraagd om een medische verklaring op te stellen, zonder met de zoon te praten. De collega weigerde dit.

Medische verklaring

Aanvankelijk bleef het daarbij, maar in augustus 2024 nam de psychiater het heft in eigen handen. Hij stelde zelf de medische verklaring op. Hij verzon dat zijn zoon last had van depressies, een elektroshocktherapie had gekregen en in een psychiatrische kliniek was opgenomen. Daarvoor gebruikte hij het briefpapier van zijn werkgever. Onder de verklaring zette hij de naam en handtekening van zijn collega.

‘Stout geweest’

Een paar dagen later mailde hij zijn collega. “Ik ben een beetje stout geweest zonder jou te informeren”, schreef hij. Als de organisatie contact zou opnemen, moest de collega “graag positief antwoorden, aangezien het 10.000 euro scheelt”. De collega was daar niet van gediend en waarschuwde de werkgever. Die schorste de psychiater en stapte naar het tuchtcollege.

Valsheid in geschrifte

De tuchtrechters noemen de manier van werken “onprofessioneel, ongewenst en grensoverschrijdend”, omdat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Ze wijzen erop dat hij niet alleen psychiater, maar ook geneesheer-directeur van de instelling was. Er was “geen gelijkwaardigheid” tussen zijn positie en die van de collega die voor hem had moeten liegen. (ANP)