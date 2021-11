PVV wil PvdA’er Marcel Levi als nieuwe minister VWS

De PVV zou graag zien dat voormalig ziekenhuisbestuurder Marcel Levi, lid van de PvdA, minister van Volksgezondheid wordt in plaats van CDA’er Hugo de Jonge. “Hij laat duidelijk zien het hoofd wél koel te houden”, zegt Kamerlid Fleur Agema tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

De PVV roept al sinds het begin van de coronacrisis op om de capaciteit in ziekenhuizen, en met name de ic-afdelingen, uit te breiden. Daar zou de afgelopen jaren veel te weinig in zijn geïnvesteerd. Daarin vindt de partij Levi aan haar zijde. Ook hij spreekt van een structureel capaciteitsprobleem in de ziekenhuiszorg.

Oplossen

“Dit moet op te lossen zijn”, vindt Agema. En dan is het volgens haar ook niet langer nodig de samenleving deels op slot te gooien, of ongevaccineerden de toegang tot bijvoorbeeld grote evenementen te ontzeggen. Maar: “duidelijk is dat minister De Jonge dat niet kan”. (ANP)