Quirijn Lok nieuw bestuurslid bij GGZ WNB

Quirijn Lok is door de raad van toezicht van GGZ WNB aangesteld als bestuurslid. Hij start begin april met zijn nieuwe functie. Samen met Els Govers vormt hij het collegiaal bestuur van de specialistische ggz-aanbieder, die opereert in Westelijk Noord-Brabant en Tholen.

De bestuurder in spe is sinds juli 2019 werkzaam bij GGZ WNB als manager Finance & Control en is daarnaast verantwoordelijk voor de onderdelen vastgoed, facilitair, zorgcontractering en ICT. “Lok heeft als financial en manager ruime ervaring binnen de zorg, GGZ en VVT, in de volle breedte van bedrijfsvoering”, reageert GGZ WNB op haar website.

Per 1 april 2022 treedt Quirijn Lok aan als lid raad van bestuur. Zijn aandacht gaat in eerste instantie uit naar regionale samenwerking, duurzaamheid, het binden van medewerkers en innovatie. Samen met Els Govers vormt hij een collegiaal bestuur.