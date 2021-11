Raad hoopt advies coronavaccinatie kinderen snel af te hebben

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hoopt eind volgende week advies te krijgen over de vraag of het wenselijk is om ook kinderen tussen de 5 en 12 jaar te vaccineren tegen het coronavirus. Een woordvoerder van de Gezondheidsraad laat weten dat de raad “die hoop deelt”. Hij zegt er wel bij dat het uiteindelijk aan de commissie van deskundigen is die het advies opstelt.

De experts zitten nu nog “middenin de afweging”, laat de zegsman weten. Een precieze publicatiedatum kan hij nog niet noemen. De woordvoerder benadrukt dat het “een complex vraagstuk is”. Daar komt meer bij kijken dan de veiligheid en werkzaamheid van vaccins. Op die punten heeft het het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) donderdag een positief advies gegeven over het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De voordelen wegen ook voor kinderen vanaf 5 jaar op tegen de risico’s op bijwerkingen, die doorgaans niet ernstig zijn, vinden de deskundigen.

Ethische kant

Voor de Gezondheidsraad is ook de ethische kant belangrijk. Dat bleek ook in het eerdere advies over het vaccineren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De raad kijkt niet alleen of een vaccin veilig en werkzaam is, maar ook of het “aanvaardbaar, zinvol en verantwoord” is.

Jongeren

Toen het ging over coronavaccinatie van adolescenten, bracht de raad in diverse delen advies uit. In april van dit jaar verscheen eerst een advies over het vaccineren van 16- en 17-jarigen uit hoogrisicogroepen. Twee maanden later volgde het advies om jongeren vanaf 12 jaar met verhoogde medische risico’s te vaccineren tegen het virus. Twintig dagen daarna kwam het advies om vaccins beschikbaar te stellen aan alle jongeren in deze leeftijdsgroep.

Coronamaatregelen

In de adviezen over jongeren concludeerde de Gezondheidsraad dat vaccinatie “zowel directe als indirecte gezondheidswinst oplevert, in de eerste plaats voor adolescenten zelf, maar ook voor de bevolking als geheel”. Ook wees de raad op de nadelige gevolgen die coronamaatregelen op het welzijn van jongeren hebben, bijvoorbeeld de sluiting van scholen. Zulke maatregelen kunnen slecht uitpakken voor de mentale gezondheid van jongeren. Aan dit soort indirecte redenen voor vaccinatie werd in het advies van juni “aanzienlijk gewicht toegekend”, zoals de raad het omschreef. (ANP)