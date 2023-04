Raad van toezicht GGZ Oost Brabant compleet

Madeleine van Toorenburg is per 6 april de nieuwe voorzitter. Zij volgt Bernadette Elbers op, die na twee zittingstermijnen afscheid heeft genomen. Zij was ruim twee jaar voorzitter. Van Toorenburg is lid van de Gedeputeerde Staten van Limburg en was daarvoor onder andere veertien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA.

Marjolein de Vugt is per 6 april benoemd tot lid van de raad van toezicht. Daarnaast is zij lid van de commissie kwaliteit en veiligheid van de raad. De Vugt is gezondheidspsycholoog bij het MUMC+ en hoogleraar psychosociale innovaties bij dementie en directeur van Alzheimer Centrum Limburg.