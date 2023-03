Raad van toezicht Nieuw Unicum bijna compleet

De vorming van de nieuwe raad van toezicht van Nieuw Unicum is bijna afgerond. Op twee leden na is de raad nu compleet.

De raad van toezicht van MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum heeft er vier nieuwe leden bijgekregen.

De leden

De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht is Bernard Uitdehaag. Zijn functie zal per 1 augustus starten. Uitdehaag is directeur van MS Centrum Amsterdam en heeft veel onderzoek gedaan naar MS.

Helma Meeuwissen heeft ervaring in de kwaliteit van de zorg. Sinds 2017 is zij directeur bij Kennemerhart en lid van de raad van toezicht van Zorggroep Amsterdam.

Jan Ravensbergen heeft zich de afgelopen jaren gefocust op conflictbemiddeling, proces- en projectbegeleiding. Ook heeft hij ruim twintig jaar ervaring als (interim) manager in de gezondheidszorg.

Jan Lammers is al lange tijd ambassadeur van de stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Vanaf nu zal hij ook toezichthouder zijn. Daarnaast is hij sportief directeur van de Dutch Grand Prix en ex-autocoureur.