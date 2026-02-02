Rabobank steekt 80 miljoen euro in zorg en helpt Prinses Máxima Centrum aan nieuwbouw

De bank wil inzetten op initiatieven die een gezonde leefstijl stimuleren, ziekte helpen genezen of voorkomen en bijdragen aan betere behandelingen. Speciale aandacht is er voor kwetsbare groepen en kinderen. Zo ondersteunt de Rabobank de komende drie jaar het Prinses Máxima Centrum bij de bouw van een nieuwe innovatievleugel van vijfduizend vierkante meter. In 2025 doneerde de bank 25 miljoen euro aan de Prinses Máxima Centrum Foundation. De komende twee jaar komt daar een bedrag van 35 miljoen euro bovenop.

Innovatievleugel

De bouw van de innovatievleugel gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 van start en moet in 2028 klaar zijn. In het nieuwe bouwdeel komen onder andere nieuwe onderzoeksgroepen. Eén daarvan is gericht op het toepassen van kunstmatige intelligentie om sneller diagnoses te kunnen stellen.

Missie

“Dankzij de bouw van de innovatievleugel kunnen we een noodzakelijke versnelling realiseren in vooruitstrevend onderzoek en de ontwikkeling van effectievere behandelingen voor kinderen met kanker”, reageert Gita Gallé, chief financial & operating officer van het Prinses Máxima Centrum. Ze benadrukt dat het centrum sterk afhankelijk is van de structurele steun van donateurs. “We zijn Rabobank dan ook enorm dankbaar voor hun financiële bijdrage voor de komende drie jaar. Zo kunnen we een belangrijke stap vooruitzetten richting onze missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.”

Maatschappelijk beleid

“Gezondheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor brede welvaart: de mate waarin mensen kunnen meedoen, zich kunnen ontwikkelen en een goed leven kunnen leiden”, aldus Janine Vos, lid van de groepsdirectie van Rabobank. “Een gezonde samenleving begint immers bij mensen die zich lichamelijk, mentaal én sociaal goed voelen. Vanuit deze visie krijgt gezondheid naast de thema’s duurzaamheid, voedseltransitie, energietransitie en financieel gezond leven, vanaf 2026 een centrale plek binnen ons maatschappelijke beleid.”

Andere initiatieven

Naast de steun aan het Prinses Máxima Centrum investeert de Rabobank ook in Alpe d’HuZes om meer mensen in beweging te brengen voor kankeronderzoek en in projecten om jongeren te laten sporten. De bank breidt bestaande sportinitiatieven, zoals de samenwerking met Stichting Ready2Race en de KNHB (Hockey Foundation), uit met nieuwe partnerships. Een daarvan is met 3X3 Unites, die jongeren via 3×3 basketbal versterkt in hun fysieke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het andere partnership betreft FC Straat, de grootste online en offline voetbalcommunity van Nederland.