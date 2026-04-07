Radboudumc: acute zorg kan sneller met andere organisatievorm

Radboudumc heeft een nieuw organisatiemodel ontwikkeld voor de beschouwende acute zorg: het ringenmodel. Dat moet het zorgproces sneller laten verlopen en de dagelijkse werkdruk verminderen.

De druk op de acute zorg neemt toe en het Radboudumc is daar niet langer tegen opgewassen. Om de zorg toekomstbestendig te maken, heeft het ziekenhuis een organisatiemodel ontwikkeld dat de versnippering tegen moet gaan. Voorheen had elke afdeling eigen arts-assistenten voor acute patiënten die daar al bekend waren. De Spoedeisende Hulp-artsen zagen vooral onbekende of onverwezen patiënten. Wanneer een patiënt waarschijnlijk bij een bepaald specialisme hoorde, moest de SEH-arts de afdeling bellen en wachten tot een arts-assistent beschikbaar was. Daarna volgde vaak opnieuw een beoordeling.

Onnodige werkdruk

“Dit leidde tot vertragingen, dubbele beoordelingen en een onnodige werkdruk”, schrijft Radboudumc in een toelichting. Het nieuwe ringmodel moet dat verbeteren voor patiënten van de beschouwende specialismen longziekten, maag-, darm- en leverziekten, reumatologie, geriatrie, nefrologie, hematologie, oncologie en interne geneeskunde in nauwe samenwerking met de SEH.

Eén team

In het ringenmodel is de acute zorg is één team gezamenlijk verantwoordelijk voor de acute zorg. In dit team, die de kernring heet, werken arts-assistenten van de verschillende afdelingen samen op de SEH en de klinische afdelingen. Zij worden begeleid door een SEH-arts en een internist acute geneeskunde.

Verbeteringen

Radboudumc begon in 2022 met deze werkwijze en constateert aat duidelijke verbeteringen zien. “Het zorgproces verloopt sneller, de regie tijdens de acute opvang is duidelijker en de kwaliteit van zorg is verbeterd”, laat het ziekenhuis weten. De patiëntlogistiek loopt bovendien soepeler en zorgverleners ervaren minder werkdruk en meer werkplezier.