Radboudumc brengt ecosysteem digital health in kaart

The Economic Board en Radboudumc introduceren op 19 juli een interactieve kaart van de digitale zorg in en rondom Nijmegen. De applicatie is bedoeld om ontwikkelaars en eindgebruikers dichter bij elkaar te brengen.

Dat schrijft Radboudumc op haar website. Het blijkt dat partijen elkaar nog niet altijd even makkelijk kunnen vinden. Bedrijven die hun product willen uittesten en valideren in een zorginstelling, zorgverleners of onderzoekers die een partner zoeken om hun idee mee uit te werken, bedrijven die werknemers of studenten met specifieke digital health kennis willen binnenhalen; op die onderdelen kan de samenwerking nog beter. Daarnaast is het opschalen van innovaties nog lastig.

Overzicht

Op het interactieve overzicht, dat continu wordt bijgewerkt, komen alle digital health-partners uit de regio Arnhem en Nijmegen te staan. Zo moet er een compleet beeld van het ecosysteem ontstaan. In Nijmegen en omgeving zijn meer dan vijftig bedrijven actief op het gebied van digital health. Daarnaast is kennis en kunde aanwezig bij instellingen als Radboudumc, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het ROC Nijmegen. Zeker op gebieden als zorg op afstand, zelf-monitoring, wellness en educatie, en vroege detectie met kunstmatige intelligentie is de regio al ver. Voor innovaties bestaan verschillende financieringsmogelijkheden en er is businesssupport beschikbaar.

De applicatie is analoog aan de interactieve kaart Lifeport, die The Economic Board eerder ontwikkelde. Dat is een digitale plattegrond met interessante bedrijven en organisaties in Health, Hightech, Energy, Food en Duurzaamheid in de regio Anhem, Nijmegen, Wageningen.