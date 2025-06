Radboudumc en UMC Utrecht stoppen met JCI-accreditatie

De twee umc’s werken samen in een speciaal door de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) opgezette driejarige pilot om van verplichte accreditaties af te komen. Omdat accreditatie of certificering contractueel is vastgelegd door zorgverzekeraars is Zorgverzekeraars Nederland ook onderdeel van de pilot. Ook de IGJ is bekend met de pilot. De inspectie heeft al eerder duidelijk gemaakt dat accreditatie niet per se het middel hoeft te zijn om kwaliteit van zorg te borgen.

Ter vervanging van accreditatie zijn de umc’s bezig met een alternatief. De twee umc’s zijn de rol van de patiënt aan het structuren in het ziekenhuis. Ze zorgen dat patiënten betrokken zijn bij beleidsvorming. Daarnaast zorgen de umc’s dat de basis op orde is; het gaat dan om de financiën, het personeelsbeleid en het IT-systeem. Andere ziekenhuizen hebben via de zorgverzekeraar laten weten zeer geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van de pilot.

Vreemde ogen

Dat JCI niet meer langskomt, betekent niet dat er nooit meer vreemde ogen komen kijken in het ziekenhuis. Er zijn nog steeds beroepsvisitaties, kwaliteitsvisitaties van de medisch specialistische wetenschappelijke verenigingen, toezichtbezoeken van de IGJ en allerlei subcertificeringen. Directeur kwaliteit van zorg & patiëntveiligheid bij het UMC Utrecht Marcel Albers: “Die externe blik kwam allang over de vloer, maar nu pas brengen we dat systematisch in kaart en krijgen zorgverzekeraars daar ook inzicht in. Ook dat is onderdeel van het alternatief. En medewerkers van umc’s kijken voortaan onderling systematisch bij elkaar in de keuken om goede voorbeelden op te halen.”