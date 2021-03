Radboudumc lanceert Health Innovation Labs

De innovatie-activiteteiten van het het Radboudumc zijn voortaan ondergebracht in een nieuw organisatie-onderdeel: Radboudumc Health Innovation Labs. Het doel daarvan is om zorginnovaties begeleiden van idee tot concrete toepassing.

“We voegen de werkwijzen van REshape en iLab samen”, zegt Martijn de Groot, manager Health Innovation Labs, over de nieuwe opzet. “REshape had meer aandacht voor de vroege fase van innovatie, discovery, en iLab meer voor de implementatiefase, delivery”, aldus. “De nieuwe koers is dat we discovery en delivery bundelen, de teams samenvoegen en vanuit één afdeling de hele innovatiecyclus begeleiden.”

De pijlers onder de strategie zijn enerzijds mensgericht ontwerp (het betrekken van patiënten, zorgverleners en stakeholders bij het realiseren van de innovatie) en anderzijds agile werken. Dat laatste betekent kort-cyclisch werken en elke stap toetsen aan de praktijk op haalbaarheid, wenselijkheid en levensvatbaarheid.