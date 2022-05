Radboudumc neemt nieuwe NICU in gebruik

Het Radboudumc en Amalia kinderziekenhuis hebben op 18 mei de nieuwe IC voor pasgeboren baby’s in couveuse in gebruik genomen. Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) krijgt elke baby een eigen kamer. Dat geeft meer privacy voor ouders, maar ook een rustiger werkomgeving en minder medische risico’s.

Dat meldt Radboudumc op haar website. De nieuwe baby-IC is onderdeel van de aanpak van de gehele campus in Nijmegen. Die moet de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en ziekenhuis verder bevorderen.

Daglicht

Op de oude NICU lagen alle baby’s in één ruimte, waar ouders ook gebruik van maakten. In de eigen kamers zijn minder geluiden en andere prikkels. Daarnaast is de kans op infecties kleiner. Alle kamers hebben daglicht en worden van de gang gescheiden door grote ramen. Dit was een van de voorwaarden, een omgeving voor het ontwerp van alle kamers. Voor de privacy, bijvoorbeeld bij het geven van borstvoeding, kunnen de ramen met één druk op de knop ‘geblindeerd’ worden, terwijl de kamer licht blijft.

Technologie

Om verpleegkundigen altijd van de informatie over de patiënt te voorzien, wordt in de nieuwe kamers gebruik gemaakt van slimme technologieën. Speciale zorgtelefoons staan in verbinding met de bewakingsapparatuur die aangesloten is op de monitor van het patiëntje. Bij een alarmsignaal wordt de verpleegkundige meteen gealarmeerd. Ook zijn via schermen buiten de kamers direct de curves van de bewakingsmonitoren te zien. Elke kamer heeft bij de ingang een digitaal deurbordje met onder meer informatie over de patiënt. Via een babywatch camera kunnen ouders hun kindje ook op afstand volgen.