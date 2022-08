Radboudumc ontwikkelt middel tegen verspreiding malaria

Als een malariamug een mens steekt die ermee geïnjecteerd is en diens bloed opzuigt, worden de malariaparasieten in die mug onschadelijk gemaakt, maken ze op uit klinisch onderzoek. De gestoken persoon kan zelf nog wel malaria krijgen, maar als de mug in kwestie daarna een ander prikt zal besmetting waarschijnlijk uitblijven.

Eén injectie genoeg

Degene die zich met het nieuwe middel laat inenten, doet dat dus voor anderen en voor de bestrijding van de ziekte in het algemeen. Een enkele injectie zou echter al genoeg om een heel malariaseizoen lang nieuwe gevallen bij anderen te voorkomen, verwachten de wetenschappers.

200 miljoen gevallen

Als het middel in de toekomst beschikbaar komt, zal de bereidheid om het te laten toedienen groot zijn, schatten ze. Malaria is immers met meer dan 200 miljoen gevallen en meer dan 600.000 doden per jaar één van de belangrijkste infectieziekten. “Met name jonge kinderen in Afrika, met een slechte toegang tot gezondheidszorg, lopen risico op malaria”, aldus de wetenschappers.

Nieuw medicijn

Het nieuwe medicijn, een antilichaam met de naam TB31F, is inmiddels getest op gezonde vrijwilligers en volgens de onderzoekers effectief en vooralsnog veilig en zonder ernstige bijwerkingen gebleken. De wetenschappers hebben nu plannen in voorbereiding om het middel te testen in het veld in Afrika.

De mens kan zichzelf allang tegen de gevolgen van een malariabesmetting beschermen door het slikken van malariapillen, maar die staan niet iedereen altijd ter beschikking. (ANP)