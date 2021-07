Radboudumc stuurt OK-meubilair voor hergebruik naar Tanzania

Dat meldt Radboudumc op 28 juli. Het ziekenhuis spreekt van een aanzienlijke donatie, de tafels hebben een nieuwprijs van enkele tienduizenden euro’s, de lampen per stuk zeker vijfduizend euro. Het OK-meubilair komt uit het operatiecomplex van de chirurgische dagbehandeling. Na een zorgvuldige ontmanteling is de apparatuur nu in behandeling bij stichting Medic in Apeldoorn. Gevoelige elektronica wordt vervangen door mechanische onderdelen. Het materiaal gaat naar het Kilimanjaro Christian Medical center in Moshi, in het Noorden van Tanzania. Dat is al decennialang een samenwerkingspartner van Radboudumc – voor opleidingen, het delen van onderzoeksdata en praktijkervaring.

Vrijwilligers

Stichting Medic uit Apeldoorn is een vrijwilligersorganisatie die medische apparatuur en goederen verzamelt, repareert. modificeert en distribueert ten behoeve van zorgprojecten in economisch achtergebleven gebieden, in meer dan dertig landen. Hierbij gaat het om materiële en financiële steun plus kennisoverdracht, aanvullende uitrustingen voor artsen, inrichting van gezondheidscentra, zendings- en missie ziekenhuizen, en apparatuur en kennisoverdracht aan revalidatiecentra. Er zijn circa 85 vrijwilligers verbonden aan stichting Medic.

Met het convenant wil Radboudumc op lange termijn inzetten op hergebruik van medische apparatuur.