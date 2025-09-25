Rechter fluit Maastricht UMC+ terug: chirurg Heleen Staal mag terugkeren

Orthopedisch chirurg Heleen Staal moet per direct weer toegang krijgen tot haar werkplek bij het Maastricht UMC+. Dat heeft de rechtbank bepaald, nadat het ziekenhuis had geprobeerd haar te ontslaan.

De rechter veegde het ontslagverzoek van tafel en oordeelde dat het ziekenhuis zich niet als goed werkgever heeft gedragen, schrijft dagblad de Limburger erover. Tijdens de zitting drie weken geleden stelde de advocaat van het ziekenhuis dat Staal, hoewel een kundig arts, verbitterd zou zijn geraakt nadat zij begin 2023 werd gepasseerd voor de functie van afdelingshoofd. Volgens het ziekenhuis leidde dit tot een verslechterde relatie met collega’s en een onwerkbare situatie binnen de vakgroep, met risico’s voor de patiëntveiligheid.

De rechtbank gaat daar niet in mee. In het vonnis stelt de rechter dat het ontslagverzoek onvoldoende concreet is onderbouwd. “Een deel van de aangevoerde omstandigheden is achterhaald en zelfs onjuist,” staat in het oordeel. De verstoorde arbeidsverhouding is volgens de rechter vooral het gevolg van het handelen van het ziekenhuis zelf. “Men heeft zich onvoldoende ingespannen om de relatie te herstellen.”

Geen verbetertraject

Staal is nooit met concrete voorbeelden aangesproken op haar gedrag, concludeert de rechter. Er werd geen serieus verbetertraject aangeboden en haar meldingen over een onveilig werkklimaat zijn genegeerd. Hoewel Staal instemde met coaching, zoals geëist door het ziekenhuis, werd dat traject niet afgewacht. In plaats daarvan stuurde het ziekenhuis aan op beëindiging van het dienstverband.

Ook adviezen van de interne ombudsfunctionaris werden genegeerd. Het ziekenhuis stuurde Staal met behoud van salaris naar huis, ontzegde haar toegang tot haar werkaccount en instrueerde collega’s om geen contact met haar op te nemen. De rechter noemt dit “ernstig verwijtbaar handelen” en veroordeelt het ziekenhuis tot betaling van de juridische kosten van Staal, een bedrag van 20.716 euro.

Terugkeer

Staal was tot haar verlof in april voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie (COC) en hoofdopleider orthopedie. Inmiddels heeft het ziekenhuis anderen benoemd in deze functies. De kinderorthopeed heeft aangegeven dat zij, conform het vonnis, ook in deze rollen wil terugkeren.

Het ziekenhuis laat via een woordvoerder weten de uitspraak nog te bestuderen, ook wat betreft de praktische uitvoerbaarheid. Een besluit over eventueel hoger beroep is nog niet genomen.

Crisis

In mei 2024 trok Staal als COC-voorzitter aan de bel over problemen binnen de vakgroep pathologie, waar artsen in opleiding klaagden over grensoverschrijdend gedrag. In juli leidde dit tot het intrekken van de opleidingserkenning door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. Tijdens de zitting stelde Staals advocaat dat zijn cliënt mogelijk de schuld krijgt toegeschoven voor deze kwestie. Gabriel Zwart, lid van de raad van bestuur, ontkende dit stellig.