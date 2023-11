Rechter: Zorginstelling mocht medewerkster ontslaan na leugen over diploma

Een medewerkster van Sjaloom Zorg in Dirksland is op staande voet ontslagen nadat ze had gelogen over haar diploma en werkervaring, meldt RTL Nieuws . Ondanks haar claim dat de werkgever op de hoogte was van het ontbreken van haar diploma, heeft de Rotterdamse kantonrechter haar eis om haar baan terug te krijgen verworpen.

In plaats daarvan moet de vrouw bijna 1000 euro aan juridische kosten aan haar voormalige werkgever vergoeden, zoals blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. De assistent-zorgkundige, gestart in oktober vorig jaar, had volgens haar cv de mbo-opleiding verpleegkunde afgerond en jarenlange ervaring als verpleegkundige in de (thuis)zorg.

Ontbreken zorgdiploma

Na zes maanden ontdekte de werkgever het ontbreken van haar zorgdiploma in het personeelsdossier, waarop zij herhaaldelijk werd gevraagd dit aan te leveren. Na het uitblijven van het diploma meldde de vrouw zich ziek, waarna de zorginstelling ontdekte dat zij niet over de geclaimde werkervaring beschikte.

Staande voet

Op 23 mei werd ze op staande voet ontslagen, waarbij de rechter oordeelde dat ze haar werkgever ‘bewust een verkeerde voorstelling van zaken’ had gegeven, waardoor het ontslag gerechtvaardigd was, met name gezien de kwetsbare patiënten waarmee zij werkte.