Recordopbrengst voor onderzoek naar erfelijke hartziekten tijdens 11strandentocht

Deelnemers aan de 11strandentocht van de Hartstichting hebben zaterdag een recordbedrag van 505.328 euro opgehaald voor onderzoek naar erfelijke hart- en vaatziekten.

De 11strandentocht van de Hartstichting stond dit jaar in het teken van de 11-jarige Seppe, die leeft met een zeldzame erfelijke hartspierziekte waarvoor nog geen behandeling bestaat. Seppe ontving de cheque met de opbrengst uit handen van oud-Wimbledonkampioen Richard Krajicek, die zelf de 25 kilometer lange tocht meeliep.

Recordaantal deelnemers

De editie van dit jaar trok een recordaantal van 6.329 deelnemers. De opbrengst van het evenement wordt ingezet voor onderzoek naar een behandeling voor erfelijke hartspierziekten, zoals de aandoening waar Seppe aan lijdt.

Hans Snijder, directeur van de Hartstichting, spreekt van een indrukwekkende prestatie: “Het is hartverwarmend om te zien hoe duizenden mensen zich door weer en wind inzetten voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De betrokkenheid en het enthousiasme van deelnemers en vrijwilligers waren ongekend. Dit bedrag gaat écht verschil maken.”

Wetenschappelijk onderzoek

De 11strandentocht is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste sponsorwandelingen van Nederland. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek gefinancierd dat moet leiden tot betere behandelingen en uiteindelijk genezing van erfelijke hartziekten.