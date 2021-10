Regio Utrecht verbetert vitaliteit en gezondheid van inwoners

GROZ

Het programma onder de naam GROZUtrecht start in de wijken Utrecht Oost, Kanaleneiland en de gemeente Nieuwegein. GROZ is het omgekeerde van het woord ZORG en staat voor het kantelen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Buurtbanen

Met GROZUtrecht wordt gewerkt aan nieuwe activiteiten rond de thema’s ‘Leefstijl in de buurt’, ‘Zorg voor Elkaar’, en ‘Vitaliteitsnetwerk in de wijk’. Dit wordt ondersteund door digitale wijkportalen, die inzichtelijk en toegankelijk maken welke digitale toepassingen er in de wijk beschikbaar zijn. Door de sterke bewonersparticipatie in GROZUtrecht wordt daarbij ook gekeken naar nieuwe buurtbanen – betaald en onbetaald – voor meer sociale cohesie en digitale ondersteuning. In Nieuwegein wordt samen met zorgverzekeraar VGZ gewerkt met een individueel preventiebudget.

Voorkomen

Gemeenten, provincie, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, werken samen met ontwerpers, ondernemers en actieve bewoners. Stimuleren en voorkomen zijn daarbij net zo belangrijke begrippen als genezen en verzorgen.