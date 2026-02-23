Regionale geboortezorg-app voor alle zwangeren in Twente

Zwangere vrouwen in Twente krijgen allemaal dezelfde digitale ondersteuning en informatie via een regionale geboortezorg-app. Twintig verloskundige praktijken en ziekenhuis ZGT sluiten aan nadat ziekenhuis MST dat eerder al deed.

Twente is de eerste regio in Nederland waar zwangeren ongeacht zorgverzekeraar, verloskundige praktijk of ziekenhuis gebruik kunnen maken van dezelfde app. Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede startte vorig jaar met de Patient Journey App voor dit doeleinde, nu sluiten ook ziekenhuis Zorggroep Twente (Almelo en Hengelo) aan.

Zorg bij jou

Het Verloskundig Samenwerkingsverband Twente zegt hiermee te kiezen voor preventieve zorg en betere, geïnformeerde besluitvorming tijdens de zwangerschap. Via de app krijgen zwangeren persoonlijke informatie die moet helpen complicaties te voorkomen. Indien medisch noodzakelijk kan via de app ook thuismonitoring worden uitgevoerd. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog, verloskundigen krijgen geen toegang tot thuismonitoringgegevens.

De geboortezorg-app is onderdeel van Zorg bij jou, het landelijke digitale zorgplatform van twaalf ziekenhuizen in samenwerking met zorgverzekeraars. “Ik ben heel blij dat we in Twente samen met MST, ZGT en Menzis hybride geboortezorg naar de verloskundigenpraktijken brengen”, zegt Siebren van der Kooij, directeur van Zorg bij jou.