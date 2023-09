Regionale organisatie huisartsen Amsterdam presenteert nieuwe medisch directeur

Regionale organisatie huisartsen Amsterdam (ROHA) heeft een nieuwe medisch directeur gevonden in eigen geledingen. Per 1 oktober start Susan Wiegman als opvolger van Stella Zonneveld.

Wiegman is een bekend gezicht in de organisatie. Ze werkte al als wijkgroepvoorzitter, lid van de ROHA-raad en voormalig bestuurslid van de coöperatie, nadat ze eerder praktijkhoudend huisarts was.

“Het idee om, na jaren in de huisartsenzorg, te gaan werken vóór de huisartsenzorg, spreekt mij enorm aan”, licht Wiegman haar stap toe. “Deze functie en het werk van de ROHA staan heel dicht bij de huisartsenpraktijk. Ik heb daarmee echt het gevoel dat ik de huisartsen kan gaan vertegenwoordigen met input van de huisartsen zelf.”