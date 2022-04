Registratie aan de bron ondergebracht bij Nictiz’ Amigo! 

Het programma Registratie aan de bron eindigt per vrijdag 15 april. “We willen dat al deze middelen beschikbaar blijven voor iedereen die ermee aan de slag wil”, aldus Carolien Bouma, programmaleider bij Registratie aan de bron. Daarom wordt een groot deel van de opgedane kennis, tools en good practices ondergebracht bij Nictiz’ Amigo!.

Het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron ontstond in 2014 als een initiatief van de acht umc’s en Nictiz. Het programma staat voor betere zorg door eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik. “We hebben de afgelopen jaren enorm veel waardevolle kennis opgedaan en een rijke verzameling tools en good practices rond eenduidig en gestructureerd registreren ontwikkeld”, aldus programmaleider Bouma. Zo ontwikkelde Registratie aan de bron de Basisgegevensset Zorg en de zorginformatiebouwstenen die door Nictiz beheerd worden. Ook werden modellen, methodieken en handleidingen ontwikkeld die helpen bij implementatie en opschaling.

Overheveling

Vrijdag 15 april eindigt het programma na acht jaar. Om de resultaten van Registratie aan de bron voor zorgaanbieders die met zibs of de BgZ aan de slag gaan te borgen, wordt een groot deel ondergebracht bij Amigo!. Dit platform van Nictiz ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale gestandaardiseerde informatie-uitwisseling. “We willen dit kennisplatform uitbouwen tot een landelijk, zorgbreed platform”, aldus Leonique Niessen, directeur-bestuurder Nictiz. “We faciliteren de zorgaanbieders en leveranciers door alle kennis en ervaring bijeen te brengen op Amigo! Zo realiseren we één plek waar alle kennis over het implementeren van standaarden samenkomt. De kennisproducten van Registratie aan de bron horen daar natuurlijk bij.”

