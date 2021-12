Reinaerde prikt medewerkers Bartiméus

Bij Reinaerde, regio Utrecht meldden ruim duizend mensen zich aan voor een boosterprik. Een andere gehandicaptenzorgorganisatie in diezelfde regio, Bartiméus, heeft Reinaerde gevraagd om te helpen met het vaccineren, omdat een eigen vaccinatieteam door personeelskrapte niet snel geregeld kon worden. Inmiddels hebben vierhonderd medewerkers van Bartiméus zich aangemeld.

Vaccinatie

Het medisch team van Reinaerde start op dinsdag 7 december met het vaccineren van de medewerkers van beide organisaties. Daarnaast prikken ze ook op 13 en 22 december, en op 20 en 27 januari.

Gehandicaptenzorg

Bartiméus werkt voor mensen die slechtziend of blind zijn en Reinaerde voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Reinaerde is qua personeelsbestand groter dan Bartiméus. De organisaties kennen elkaar uit de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht.