Reinaerde vindt duo om Ella van Lingen op te volgen

Daniëlle Meijer is afkomstig van Philadelphia Zorg, waar zij als laatste directeur intensieve zorg was. Ze heeft zowel ervaring met de complexe zorg als met de begeleiding en zorg van mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dirk Jan van der Zeep komt over van de Utrechtse woningcoöperatie Portaal, waar hij bestuursvoorzitter is. Daarvoor werkte hij in verschillende financieel georiënteerde functies bij zowel publieke als private organisaties. Via de woningcorporatie en via zijn nevenfuncties in de revalidatiezorg, de jeugdbescherming en het welzijnswerk heeft Van der Zeep ervaring met het zorg- en sociale domein.

Ingewikkelder besturen

Reinaerde stapt met de benoemingen over van een éénhoofdige naar een tweehoofdige raad van bestuur. “Voor dit andere bestuursmodel kiest de raad van toezicht omdat het besturen afgelopen jaren ingewikkelder en intensiever is geworden, onder meer door de stijgende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt”, vertelt Cees Meijers, voorzitter raad van toezicht. “De bestuurders krijgen beiden een deel van de begeleiding en zorg onder hun verantwoordelijkheid, in plaats van de verdeling van financiën en zorg. De portefeuilleverdeling wordt verder nog vastgesteld.”

Ella van Lingen maakte begin dit jaar bekend in de zomer te vertrekken na een periode van elf jaar. Van Lingen startte in 2012 bij Reinaerde. Zij kwam toen over van thuiszorgaanbieder Vitras/CMD en volgde Anton Maas op.