Reinier de Graaf neemt integraal geboortedossier in gebruik

Het Reinier de Graaf heeft als eerste ziekenhuis een integraal geboortedossier in gebruik genomen met een koppeling tussen eerste- en tweedelijnssystemen. Zorgverleners van het Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier (VSV Reinier) kunnen zo realtime en zonder vertraging toegang krijgen tot belangrijke informatie van de zwangere en de baby.

Dat meldt Reinier de Graaf op 25 november. Via het systeem, dat de PeriHub-methode wordt genoemd, kunnen alle betrokken zorgverleners de gegevens inzien binnen hun eigen systeem als de zwangere daarvoor toestemming geeft. Ook de aanstaande moeder kan via een portal de eigen gegevens inzien.

Realtime

Een viewer voegt gegevens samen en laat zien wie, welke onderzoeken heeft gedaan, wat de uitslagen zijn en wat er precies met de zwangere vrouw is besproken. Gegevens zoals echo’s, groeicurves van de baby en medische informatie worden realtime getoond vanuit de bron. Gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, neonatologen en kraamverzorgenden van VSV Reinier kunnen zo onder meer sneller handelen in acute situaties.

MDO

In de regio Delft werken verloskundigen in de eerste lijn al nauw samen met verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen in de tweede lijn. Het integraal geboortedossier helpt tijdens het multidisciplinair overleg (MDO), omdat alle medische gegevens direct inzichtelijk zijn voor iedereen en een zwangere hoeft niet steeds opnieuw haar verhaal te doen.