Reinier de Graaf ziekenhuis neemt Pharmafilter weer in gebruik na faillisement

Het Reinier de Graaf ziekenhuis de Pharmafilter weer in gebruik genomen. Een jaar na het faillissement van het installatiebedrijf kan het Delftse ziekenhuis weer haar afvalwater zuiveren.

Jaarlijks belandt minstens 190.000 kilo aan medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater. Ziekenhuizen dragen daar ongeveer 3,6 procent tot ruim 10 procent aan bij. Daarom introduceerde Reinier de Graaf in 2012 als eerste ziekenhuis ter wereld de Pharmafilter; een afval- en waterzuiveringsinstallatie met vermalers. In 2024 ging het bedrijf echter failliet en stopte Reinier de Graaf met het gebruik van de installatie.

Omgebouwd

Na het faillissement onderzocht het ziekenhuis alle opties om een nieuwe licentie te verkrijgen en de Pharmafilter om te bouwen tot waterzuiveringinstallatie. Daarbij zijn de oude vermalers waarin voorheen ziekenhuisafval werd verwerkt, vervangen door vermalers die alleen nog bedpannen en urinalen van papierpulp verwerken.

Het afvalwater wordt gezuiverd van biologische en medische verontreinigingen, zoals medicijnresten, virussen en bacteriën. Het gezuiverde water wordt weer hergebruikt in het ziekenhuis. Onder meer voor het doorspoelen van de toiletten.

Voorlopen op regels

“Met de vernieuwde Pharmafilter-installatie zuiveren we jaarlijks 60.000 m³ afvalwater”, vertelt Robbert Jan van der Ent Braat, manager facilitair bedrijf en vastgoed bij het ziekenhuis. “Zo verkleinen we onze ecologische voetafdruk én lopen we voor op toekomstige wettelijke eisen voor waterkwaliteit in de zorg.”

Het Hoogheemraadschap van Delfland is blij met de doorstart. “Reinier de Graaf laat zien dat het mogelijk is om medicijnresten al bij de bron uit het water te halen. Zij hebben hier echt iets neergezet en zijn een voorbeeld voor andere ziekenhuizen”, aldus bestuurslid Manita Koop.