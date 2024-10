Reistijd door SEH-sluitingen ‘beperkt’ toegenomen

De reistijd naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulpafdeling is maar “beperkt” toegenomen na de sluiting van achttien van die afdelingen tussen 2011 en 2022. Dat staat in een onderzoek dat minister Fleur Agema (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de meeste gevallen kwamen er enkele minuten bij.