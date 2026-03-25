Rekenkamer maakt overheidsdoelen inzichtelijk met dashboard

De Algemene Rekenkamer opende woensdag een dashboard waarop te zien is in hoeverre overheidsdoelen worden gehaald. De rekenkamer wil inzichtelijk maken waar overheidsgeld aan wordt uitgegeven.

Blik op Nederland; Rekenkamer.

Het dashboard ‘Blik op Nederland’ heeft tien subcategorieën, een daarvan is zorg. In die subcategorie staan vijf grafieken: het percentage rokers, het aandeel van de bevolking dat voldoende beweegt, de gezonde levensverwachting, de Treeknormen van ziekenhuiszorg en de vaccinatiegraad.

Doelen Coalitieakkoord

De knop ‘Doelen Coalitieakkoord’ laat zien dat de huidige coalitie zichzelf op vier van de vijf indicatoren een doel heeft gesteld. Dit kabinet wil blijkbaar niet concrete doelen halen op de sterk dalende vaccinatiegraad, die ondertussen al vijf jaar onder het minimum van 95 procent ligt.

Om de doelen inzichtelijk te maken, is gebruikgemaakt van de plannen in het coalitieakkoord en cijfers van planbureaus en organisaties zoals het CPB, SCP, RIVM, CBS en PBL.

Overige grafieken

Op het dashboard zijn ook grafieken over de overheidsfinanciën, de arbeidsmarkt, het onderwijs, klimaat, woningbouw, veiligheid, defensie, bestaanszekerheid en discriminatie. Op een aantal thema’s lijken doelen in zicht te komen, maar het woningtekort neemt niet enorm af en ook het aantal voortijdige schoolverlaters daalt de afgelopen jaren amper.

Publiek geld

“Je zou verwachten dat een kabinet zelf een soort dashboard heeft, maar dat is niet zo. Daarom doen we het nu zelf”, stelt president van de Algemene Rekenkamer Pieter Duisenberg over het dashboard Blik op Nederland. De rekenkamer vindt het belangrijk dat het kabinet vooraf duidelijk is over wat het wil bereiken met publiek geld. “Achteraf moet duidelijk meetbaar zijn of die doelen, waar het Rijk zich aan heeft gecommitteerd, zijn bereikt.” (Skipr redactie/ANP)