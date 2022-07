René Paas voorzitter coöperatiebestuur PGGM

Het bestuur van PGGM Coöperatie heeft René Paas (55), onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, benoemd tot onafhankelijk voorzitter. Hij zal per 16 september 2022 het voorzitterschap overnemen van Jet Bussemaker, of zoveel later als goedkeuring door de AFM en DNB is verleend.

Paas is sinds 2016 commissaris van de koning in Groningen. Hij studeerde rechten en bestuurswetenschappen in Groningen. Eerder was hij voorzitter van CNV en later van Divosa. Bij de gemeente Groningen is hij wethouder geweest.

Aandeelhouder

“Het coöperatiebestuur heeft een belangrijke taak als aandeelhouder van PGGM, maar heeft ook een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van huidige en toekomstige uitdagingen waar de sector zorg en welzijn voor staat”, zegt Paas in een persbericht. “In de komende periode streeft PGGM naar een aanscherping van de strategie, het vergroten van de ledenbetrokkenheid en meer verbinding met de achterbannen. Ik kijk ernaar uit hierin met alle leden van het bestuur en de leden van de ledenraad op te trekken.”