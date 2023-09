René van der Hulst aangesteld als voorzitter van OncoZON

René van der Hulst is aangesteld als de nieuwe voorzitter dagelijks bestuur van OncoZON, een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland op het gebied van oncologie.

Van der Hulst is hoogleraar plastische chirurgie in het Maastricht UMC+ en sinds 1 juli van dit jaar medisch directeur van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC).

IZA

“Ik zie het als mijn taak om de onderlinge samenwerking en verbinding waar het nodig is nog verder te versterken” , aldus Van der Hulst. “Want er komen nog genoeg uitdagingen op ons pad. Zoals het uitwerken van het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin we onderlinge afspraken maken over de verdeling van de oncologische zorg. Regionale samenwerking is cruciaal, omdat ziekenhuizen alleen niet alle zorg kunnen bieden.”

De klinieken die samenwerken in OncoZON zijn het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Máxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum, Zuyderland en bestralingskliniek Maastro Clinic.